Ein Verletzter bei Auseinandersetzung vor Shisha-Bar

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Streit vor einer Shisha-Bar ist in Heidelberg ein Mann mit einem Messer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es am frühen Morgen zwischen zwei Männern und zwei Angestellten der Lokalität zu der Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde einer der Mitarbeiter leicht im Gesicht verletzt. Die Angreifer flüchteten. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte es aber kurze Zeit später wieder verlassen.

Zwei Verdächtige wurden nach Angaben der Polizei bereits festgenommen. Diese prüft nun, ob es sich dabei um die Täter handelt und ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zur Ursache des Streits konnte sie zunächst nichts sagen.