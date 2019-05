Zweite Tote an deutsch-niederländischer Grenze gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heerlen (dpa) - In einem niederländischen Naturgebiet nahe der deutschen Grenze sind nach Polizeiangaben eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Sie wurden vermutlich durch Messerstiche getötet, wie die Polizei am Dienstag auf Twitter mitteilte. Zunächst hatte ein Spaziergänger in der Brunssumerheide in der Nähe von Geilenkirchen die Leiche der Frau entdeckt und die Polizei alarmiert. Etwas später war dann in der Nähe auch der tote Mann gefunden worden. Die Ermittlungen laufen noch. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei vorerst nicht.