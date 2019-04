Mann gibt Polizei Schlüssel zu seiner Drogenzucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hattingen (dpa/lnw) - Aus Sorge um seinen Hund hat ein 24-Jähriger der Polizei den Schlüssel zu der illegalen Marihuanaplantage in seiner Wohnung gegeben. Der Mann aus Hattingen an der Ruhr hatte am Dienstag wegen Schmerzen den Rettungswagen gerufen und war ins Krankenhaus gekommen. Weil sein Hund nun alleine in der Wohnung war, bat er die Polizei um Hilfe und gab den Beamten seinen Wohnungsschlüssel. Die Beamten wollten das Tier holen und vorübergehend beim Tierschutz unterbringen. Doch als sie die Wohnungstür öffneten, schlug ihnen sofort der verdächtige Geruch der Pflanzen entgehen. Gegen den 24-Jährigen wird jetzt ermittelt - und den Hund brachten die Beamten wie versprochen zum Tierschutz.