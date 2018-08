Schlag gegen Auto auf A28: Fall geht an Sonderkommission

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hude (dpa/lni) - Die Polizei hat kurzzeitig einen kleinen Abschnitt der Autobahn 28 im Landkreis Oldenburg zur Spurensuche gesperrt. Zuvor hatte am Freitag ein 36 Jahre alter Autofahrer in der Nähe der Orte Hude und Hatten einen Schlag an seinem Wagen bemerkt. Als er sein Auto auf dem nächsten Parkplatz untersuchte, entdeckte er einen Schaden an der Motorhaube und ging zur Polizei.

Da es im Nordwesten Niedersachsen jüngst Schüsse auf Fahrzeuge gegeben hat, leitete die Polizei den Verkehr für eine knappe Stunde um und suchte die Autobahn ab. Ob der Schaden durch einen hochgewirbelten Gegenstand oder absichtliche Fremdeinwirkung entstand, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch unklar.

"An der Autobahn findet man so viel", sagte die Beamtin nach der Suche. Ihr zufolge wird der Fall nun an die jüngst eingerichtete Sonderkommission übergeben, die bisher Fälle an den Autobahnen A1, A28 und A29 sowie auf der B72 untersucht. Dort war auf Fahrzeuge geschossen worden. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Ob die Fälle in einem Zusammenhang stehen, ist unklar.