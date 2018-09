Junge Flüchtlinge im Harz angegriffen: zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hasselfelde (dpa/sa) - Zwei Männer haben im Harz eine Gruppe von Flüchtlingen angegriffen, beschimpft und geschlagen. Bei dem Angriff am Samstagabend in Hasselfelde seien zwei 17 Jahre alte Jugendliche leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die vier afghanischen Flüchtlinge mit einer Betreuerin am Sportplatz auf dem Weg zu ihrem Auto. Dann seien zwei Männer auf die Gruppe zugegangen und hätten die beiden 17-Jährigen beschimpft und volksverhetzend beleidigt.

Schließlich schlugen sie den Polizeiangaben nach auf die beiden Jugendlichen ein. Als die Betreuerin schlichten wollte, stießen die Täter sie gegen das Auto. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Angreifern um Deutsche handelt. Sie konnten zunächst unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.