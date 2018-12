Leiche bei Hasbergen gefunden: Polizei ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hasbergen (dpa/lni) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Waldstück in der Nähe von Osnabrück hat die Polizei umfangreiche Untersuchungen aufgenommen. "Wir ermitteln", sagte eine Sprecherin am Dienstag. Bei der gefundenen Leiche vom Montag handele es sich um eine ältere Frau. Sie werde derzeit obduziert. Ein Gewaltverbrechen sei nicht auszuschließen. Gefunden wurde der Leichnam in einem Waldstück bei Hasbergen oberhalb einer Gedenkstätte. Die Polizei ergriff umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen.