Unbekannter flüchtet mit Luftdruckpistole aus Waffengeschäft

Harzgerode (dpa/sa) - Ein unbekannter Mann hat in einem Waffengeschäft in Harzgerode eine Luftdruckpistole samt Munition gestohlen. Er hatte nach einem konkreten Modell gefragt und am Donnerstagnachmittag angegeben, es kaufen zu wollen, wie die Polizei am Freitag in Halberstadt mitteilte. Als der Verkäufer ihm den Preis nannte, gab der Mann an, Geld holen zu wollen. Wenig später erschien er wieder. Der Verkäufer wollte ihm die Handhabung der Waffe erklären, die er schon samt Munition in einen Beutel gelegt hatte. Der Unbekannte aber griff sich den Beutel und flüchtete.