Rentner um mehr als 20 000 Euro betrogen

Harrislee (dpa/lno) - Ein 89 Jahre alter Mann ist in Harrislee im Kreis Flensburg als Opfer des sogenannten Enkeltricks um mehr als 20 000 Euro betrogen worden. Der Rentner sei von Unbekannten am Telefon dazu gebracht worden, das Geld am Montag in bar an eine 20 bis 25 Jahre alte Frau zu übergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hätten die Täter dem 89-Jährigen sogar noch ein Taxi bestellt, das ihn zu seiner Bank in der Flensburger Innenstadt gefahren habe.

Einmal mehr warnte die Polizei in diesem Zusammenhang vor Anrufen falscher Polizisten und Enkel. Allein in Flensburg und Harrislee sei die Zahl in den vergangenen Wochen auf mehr als 100 gestiegen. Auch wenn die Täter in den meisten Fällen keinen Erfolg hätten, baten die Ermittler, "dass ältere Angehörige, Bekannte und Nachbarn immer wieder auf diese perfide Masche hingewiesen und gewarnt werden".