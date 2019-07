Zahl der Geldautomatensprengungen bleibt hoch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Zahl der Geldautomatensprengungen bleibt in Niedersachsen auf hohem Niveau. Im ersten Halbjahr hat es 27 solcher Taten gegeben, wie das Landeskriminalamt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In 11 Fällen erbeuteten die Täter Geld, 16 Mal blieben sie erfolglos. Im Vorjahr war die Zahl der Sprengungen deutlich in die Höhe geschnellt: 54 Geldautomaten wurden gesprengt, 37 Mal blieben die Täter erfolglos. Im gesamten Jahr 2017 waren 23 Automaten angegangen worden.

2019 waren vor allem die ersten Monate brisant: So wurden im Februar und März Geldautomaten in Weyhe, Stuhr, Nienburg, Langenhagen und Braunschweig gesprengt. In Stuhr mussten im Februar drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus evakuiert werden, nachdem unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bank mit Hilfe von Gas beschädigt hatten. Die Polizei konnte damals zunächst nicht ausschließen, dass weiteres Gas ausströmt.

Auch bundesweit waren die Taten 2018 sprunghaft gestiegen. Im Vergleich zu 2017 gab es ein Plus von 38 Prozent auf 369 versuchte und vollendete Fälle. In den 137 Fällen, bei denen die Täter an Bargeld kamen, machten sie nach Angaben des Bundeskriminalamtes eine Beute von insgesamt 18 Millionen Euro. In den meisten Fällen liegt der entstandene Sachschaden noch höher als die Beute.

Besonders betroffen ist Nordrhein-Westfalen, dahinter folgt Niedersachsen. Hinter den Taten vermuten die Landeskriminalämter in Hannover und Düsseldorf eine Szene marokkanischer Einwanderer aus Utrecht in den Niederlanden, eine Gruppe aus Polen sowie Nachahmungstäter.