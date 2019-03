Zahl der Einbrüche in Niedersachsen ist weiter gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Zahl der Einbrüche ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr erneut spürbar gesunken. Der rückläufige Trend der vergangenen Jahre hat sich auch 2018 mit einer mehr als zehnprozentigen Reduzierung der Zahlen fortgesetzt. Dies steht in der polizeilichen Kriminalstatistik, die Innenminister Boris Pistorius (SPD) heute in Hannover vorstellt. Während die Zahl der Einbrüche 2016 noch bei etwa 16 400 lag, wurden 2017 noch 13 600 gemeldet. Zum Vergleich: 1993 lag die Zahl der Wohnungseinbrüche laut Behördenangaben noch bei 32 000.