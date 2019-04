Waffennarr in Hannover festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Polizisten haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hannover mehr als 50 Waffen, etwa 100 000 Euro sowie Orden und Ehrenzeichen aus dem Dritten Reich gefunden. Der mutmaßliche Besitzer wehrte sich massiv gegen die Aktion der Beamten. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch kam der 29 Jahre alte Verdächtige am Freitag in Untersuchungshaft. Warum er in der Wohnung seines Vaters 16 Langwaffen, 3 Maschinenpistolen, 17 Pistolen, 8 Revolver und 7 Signalwaffen hortete, war zunächst unklar. "Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund gibt es bei dem 29-Jährigen zum jetzigen Zeitpunkt nicht", teilte die Polizei mit.

Bei dem Verdächtigen wurden zudem mehrere Kilogramm Munition unterschiedlichen Kalibers sowie etwa 100 000 Euro entdeckt, deren Herkunft noch untersucht wird.

Die Ermittler waren auf die Wohnung aufmerksam geworden, weil der 53 Jahre alte Vater des Mannes über das Internet versucht haben soll, eine Pistole zu bestellen. Bei der Durchsuchung stellte sich dann heraus, dass der Vater damit wohl nichts zu tun hat, sondern sein Sohn, der in der Wohnung noch ein Zimmer hat. Gemeldet ist er dort laut Polizei aber nicht.

Die Beamten ermitteln wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.