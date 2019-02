Unbekannter will Mutter Kind wegnehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein Unbekannter hat in Hannover versucht, einen Dreijährigen in seine Gewalt zu bringen. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte die 24 Jahre alte Mutter gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter zunächst ihren Sohn aus der Kita abgeholt. Nach wenigen Metern habe sich der Mann genähert, die Oma des Kindes beiseite gedrängt und dann versucht, den Kinderwagen an sich zu reißen. Weil beide Frauen den Wagen festhielten, scheiterte der Unbekannte und flüchtete sich in ein silbernes Auto, das just in dem Moment am Tatort hielt. Dass der Mann bereits mehrfach versucht haben soll, Kinder an sich zu reißen, bestätigte die Polizei nicht. Kind, Mutter und Großmutter blieben unverletzt. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat, die sich vergangene Woche Donnerstag in Linden-Nord ereignet hatte.