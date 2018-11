Tödliche Stichwaffenattacke: Haftbefehl gegen 27-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach einer tödlichen Attacke mit einer Stichwaffe in Hannover ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 27-Jährige steht im dringenden Verdacht, einen 39 Jahre alten Mann vor acht Tagen in der Nähe des Hauptbahnhofs lebensgefährlich verletzt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach dem die Ermittlungen den Tatverdacht gegen den 27-Jährigen konkretisiert hatten, erließ die Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag einen Haftbefehl.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Verdächtigen am Freitagabend im Hauptbahnhof fest. Seit Samstag sitzt er in Untersuchungshaft. Der verletzte Mann war kurz nach der Stichattacke in einer Klinik gestorben. Er war den Beamten zufolge aus dem Hannoveraner Drogenmilieu bekannt. Auch der Tatort gilt als bekannter Treffpunkt in der Drogenszene.