Tatverdächtiger nach Attacke auf 48-Jährigen in U-Haft

Hannover (dpa/lni) - Nach einer Attacke auf einen 48-Jährigen im Hauptbahnhof Hannover sitzt der 53-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. "Die Staatsanwaltschaft Hannover wird nun ermitteln, ob es sich bei der Tat um schwere Körperverletzung oder ein versuchtes Tötungsdelikt handelt", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der mutmaßliche Täter soll am Freitag einen 48-jährigen Mann mit einem Stich schwer verletzt haben, nachdem die beiden Obdachlosen sich gestritten haben.

Der 53 Jahre alte Mann flüchtete nach dem Angriff, konnte aber kurz darauf auf dem Bahnhofsvorplatz festgenommen werden. Am Samstag wurde der Tatverdächtige laut Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in U-Haft schickte.

Das Opfer kam nach der Attacke in eine Klinik. Nach einer Operation am Samstag sei der Gesundheitszustand des 48-Jährigen stabil. Ob Täter und Opfer sich kannten war auch am Sonntag noch unklar. Auch womit der 53-Jährige zustach, stand noch nicht fest.