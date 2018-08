Tatverdächtiger muss sich nach 34 Jahren verantworten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Vor 34 Jahren wurde ein Polizist in Hannover durch mehrere Schüsse schwer verletzt - jetzt ist ein Tatverdächtiger den niedersächsischen Behörden von Albanien ausgeliefert worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der inzwischen 60 Jahre alte Mann soll an einem Einbruch in einem Geschäft in Hannover am 8. Juni 1984 beteiligt gewesen sein. Ein über dem Geschäft wohnender Polizist bemerkte den Einbruch und verfolgte die Täter. Dabei schoss einer der Täter mehrfach auf den Polizisten und verletzte ihn schwer.

Einer der Einbrecher konnte damals gefasst werden, vom anderen fehlte lange Zeit jede Spur. Erst im Jahr 2016 konnte der Täter anhand seiner Fingerabdrücke in Albanien festgenommen werden. Vorher verfolgte die Polizei seine Spur unter anderem in Monaco, Mazedonien und im Kosovo. Jetzt stimmten die albanischen Behörden einer Auslieferung zu. Der Mann muss sich nun wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.