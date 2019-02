Psychisch Kranker will Müttern ihre Kinder wegnehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach zwei Versuchen eines Unbekannten in Hannover, Müttern auf offener Straße ihre Kinder zu entreißen, hat die Polizei einen psychisch Kranken als mutmaßlichen Täter ermittelt. Weil er mit seinem auffälligen Verhalten die Beamten auf den Plan rief und einen verwirrten Eindruck machte, sei der Mann bereits am Donnerstag einem Arzt vorgestellt und in eine Psychiatrieklinik eingewiesen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Zeugenbefragungen gehen die Ermittler davon aus, dass der 66-Jährige am Donnerstag im Stadtteil Linden zweimal versucht hat, Müttern ihre Kinderwagen abzunehmen. Als die Frauen sich wehrten, ging er weg.

Den Beamten war er bereits am Mittwoch wegen einer Ruhestörung aufgefallen und weil er im selben Stadtteil ohne ersichtlichen Grund Autos anhielt. Als er am Donnerstag eine Taxifahrt und einen Cafébesuch nicht bezahlen wollte, griffen die Polizisten durch. Die Vorfälle mit den Kindern hatten für Verunsicherung gesorgt.

Verwirrend für die Fahnder war, dass der Täter nach einem der Vorfälle in ein just in dem Moment am Tatort stoppendes Auto stieg. Der Fahrer meldete sich inzwischen bei der Polizei und sagte, der ihm völlig Unbekannte sei einfach eingestiegen. Nach wenigen Metern habe er den offenbar Verwirrten wieder aus dem Auto gelassen.