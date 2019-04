Prügelnder Radfahrer wegen Totschlags vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein 28-Jähriger muss sich ab heute wegen Totschlags vor dem Landgericht Hannover verantworten. Er soll als Radfahrer im Oktober letzten Jahres einen 40 Jahre alten Fußgänger so verprügelt haben, dass dieser später an seinen Verletzungen starb. Laut Anklage sollen die Männer in Streit geraten sein, nachdem der Fußgänger unvermittelt auf die Straße lief und der Radfahrer ausweichen musste. Er soll den Fußgänger daraufhin angebrüllt haben, worauf dieser gegen das E-Bike des Angeklagten getreten haben soll. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft verfügte der Angeklagte über Erfahrung im Thaiboxen.