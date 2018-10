Polizei zieht zahlreiche Autoposer aus dem Verkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bei einer Kontrolle von sogenannten Autoposern hat die Polizei in Hannover am Wochenende knapp ein Drittel aller überprüften Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, überprüften sie 62 Autos und ihre Fahrer. 23 Mal wurde danach ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet, unter anderem wegen unzulässiger Lärmbelästigung. 19 Autos waren technisch so verändert worden, dass sie an Ort und Stelle lahmgelegt wurden, weil die Betriebserlaubnis entzogen wurde. Elf Fahrer waren bei den Kontrollen in der Nacht zum Freitag und zum Samstag zu schnell unterwegs.

"Autoposer" werden junge Männer genannt, die ihre oft PS-starken Wagen immer wieder laut aufheulen lassen und die gerne zu schnell unterwegs sind. Teilweise liefern sie sich auch illegale Autorennen und gefährden dadurch andere Verkehrsteilnehmer.