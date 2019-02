Land gründet Kommission zum Schutz vor sexuellem Missbrauch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Als Konsequenz aus dem Missbrauchs-Skandal in der katholischen Kirche hat Niedersachsen eine Kommission zur Prävention solcher Straftaten gegründet. Zur Auftaktveranstaltung kamen am Mittwoch Teilnehmer von mehr 30 Vereinen, Behörden und Kirchen zusammen, wie das Justizministerium mitteilte. Ziel der Kommission ist es, Maßnahmen der Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen sowie des Opferschutzes weiterzuentwickeln und Empfehlungen für die Politik vorzulegen. Federführend dabei wird der Landespräventionsrat sein.

Ende September hatten die Bistümer Osnabrück, Hildesheim und Münster parallel zu einer bundesweiten Studie der katholischen Kirche bekanntgegeben, dass Geistliche in den vergangenen Jahrzehnten in Niedersachsen und Bremen mehr als 220 Minderjährige missbraucht hatten. Beschuldigt sind 115 Geistliche und Kirchenmitarbeiter, viele davon sind längst tot.