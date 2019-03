Kriminalität in Niedersachsen erneut rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr erneut um knapp vier Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote stieg auf 62,8 Prozent, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Vorlage der Kriminalstatistik am Montag in Hannover mit. Einen erneuten deutlichen Rückgang gab es bei den Wohnungseinbrüchen, die um gut 17 Prozent auf 11 202 Fälle sanken. Rückläufig war auch die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen. Die registrierten Straftaten in Niedersachsen pro 100 000 Einwohner sanken auf den niedrigsten Wert seit 1980.