Innenminister Pistorius will gegen Messerattacken vorgehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In der Debatte um eine mögliche Zunahme von Messerangriffen plant Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) noch vor der Sommerpause eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Waffenrechts. "Die Länder müssen im Einvernehmen mit unseren Städten und Gemeinden künftig leichter Waffenverbotszonen einrichten können", sagte er der "Rheinischen Post" (Freitag). Die Initiative zielt auf Messer mit einer feststehenden Klinge von zwölf Zentimetern Länge und seitlich aufspringende Messer mit acht Zentimeter langen Klingen.

Sie sieht ein Messerverbot an Orten mit vielen Menschen auf engem Raum vor, etwa in Fußgängerzonen und Einkaufszentren oder im Umfeld von Schulen und Kitas. Pistorius: "Kein Mensch braucht solche Messer im öffentlichen Raum." Demnach sollten nur noch Messer mit einer Klingenlänge bis sechs Zentimeter und Springmesser gar nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen werden dürfen. Bei Zuwiderhandlungen drohe eine Beschlagnahme der Messer sowie Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit, bei Springmessern sogar eine Freiheitsstrafe.