Hasskriminalität trifft fünf Prozent der Bevölkerung

Hannover/Kiel (dpa) - Von Hasskriminalität sehen sich nach einer Dunkelfeldstudie der Landeskriminalämter in Niedersachsen und Schleswig-Holstein fünf Prozent der Bevölkerung betroffen. Drei Viertel der berichteten Fälle betreffen nach der Studie Drohungen, Beleidigungen und üble Nachrede unter anderem im Internet, teilten die Landeskriminalämter am Donnerstag mit. Schwere Delikte wie Sachbeschädigung, Raub, Körperverletzung, Missbrauch oder ein Brandanschlag wurden selten bis äußerst selten genannt. Für die repräsentative Untersuchung wurden rund 12 000 Menschen in Schleswig-Holstein und 18 000 in Niedersachsen befragt.