Grüne fordern Aufklärung über rechtsextreme Netzwerke

Hannover (dpa/lni) - 104 Fragen zum NSU, 5 zum Mordfall Lübcke: Die Grünen fordern mit zwei Anfragen an die Landesregierung Aufklärung über rechtsextreme Netzwerke in Niedersachsen. "Das Ziel ist, Licht ins Dunkel der Neonazi-Szene zu bringen", sagte Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, am Donnerstag in Hannover. Das sei man den Opfern der Terrorgruppe NSU und der Gesellschaft schuldig. "Das eklatante Versagen von Polizei, Verfassungsschutz und Justiz bei der NSU-Mordserie darf sich nicht wiederholen." Die Verbindungen des NSU-Trios nach Niedersachsen seien immer noch nicht vollständig aufgeklärt, zudem nehme die Gewaltbereitschaft rechtsextremistischer Gruppen zu.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war Anfang Juni mit einem Kopfschuss getötet worden - vermutlich von einem Rechtsextremen. Die Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) wird für zehn Morde - die meisten Opfer waren Gewerbetreibende mit türkischen oder griechischen Wurzeln - verantwortlich gemacht.