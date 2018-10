Falsche Wasserwerker erbeuten 30 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Erneut haben falsche Wasserwerker reiche Beute gemacht. Wie die Polizei Hannover am Montag mitteilte, fielen den Unbekannten in der Wohnung eines älteren Ehepaares im Stadtteil Bothfeld am Samstag zwei Geldkassetten mit zusammen rund 30 000 Euro in die Hände.

Zwei etwa 20 bis 30 Jahre alten Männer südländischen Aussehens hatten an der Wohnung der 81 und 82 Jahre alten Eheleute geklingelt und vorgegeben, den Wasserdruck prüfen zu müssen. Sie forderten die Senioren auf, in Bad und Küche die Wasserhähne aufzudrehen und durchkämmten dann zunächst unbemerkt die Wohnung. Nach einigen Minuten verschwand das Duo fluchtartig. Kurz darauf bemerkten die Eheleute den Verlust ihres Geldes.

Mit der Wasserwerker-Masche sind unbekannte Gauner immer wieder erfolgreich. So fielen den Tätern in den vergangenen Wochen zum Beispiel in Bremen, Osterholz und Wilhelmshaven Schmuck und Bargeld in die Hände. Zuvor waren sie unter anderem auch in Braunschweig, Salzgitter und Emden erfolgreich.

Die Polizei riet am Montag erneut, nur Handwerker in die Wohnung zu lassen, die man selbst bestellt hat oder die durch eine Hausverwaltung angekündigt wurden.