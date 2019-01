Falsche Postzusteller überfallen 90-Jährigen in Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Getarnt als Postzusteller haben zwei Unbekannte einen 90-Jährigen in seiner Wohnung in Hannover überfallen. Die Räuber hatten am Dienstagvormittag geklingelt und eine eilige Postsendung vorgetäuscht, wie die Polizei mitteilte. Als der Senior die Tür öffnete, schoben die Männer ihn demnach gewaltsam zurück in die Wohnung. Ein Täter hielt das Opfer in Schach, während der andere nach Wertsachen suchte. Anschließend flüchtete das Duo mit Geld und Schmuck aus dem Mehrfamilienhaus. Verletzt worden sei der 90-Jährige nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt werde aber wegen eines Raubdeliktes. Die Beamten suchen jetzt Zeugen.