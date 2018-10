Fahnder heben Kokain-Bande aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach monatelangen Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover eine Bande mutmaßlicher Kokain-Händler ausgehoben. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, wurden fünf aus Albanien stammende Männer im Alter von 22 bis 44 Jahren vorläufig festgenommen. Drei von ihnen sitzen wegen bandenmäßigen Drogenhandels in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen in Hannover-Stöcken stellten die Fahnder unter anderem 1,5 Kilogramm Kokain und 10 000 Euro mutmaßliches Dealergeld sicher. Zudem wurden drei Autos beschlagnahmt, die von der Bande für Beschaffungsfahrten und als Lager genutzt wurden. Bereits im September hatte die Polizei einen 40-Jährigen gefasst, der von der Bande 50 Gramm Kokain erworben hatte. Der Mann sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.