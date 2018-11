Experten: Online-Betrugsmaschen werden immer raffinierter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Betrugsmaschen im Internet werden nach Ansicht von Experten des Landeskriminalamtes (LKA) und der Verbraucherzentrale Niedersachsen immer raffinierter. Die Zahl der Online-Betrugsfälle, zum Beispiel via Fake-Shops, durch Identitätsmissbrauch oder mittels Mails, sei 2017 gegenüber dem Vorjahr gestiegen, erklärte LKA-Präsident Friedo de Vries am Dienstag in Hannover. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei landesweit 9000 Fälle von Internetkriminalität mit einem Gesamtschaden von 6,7 Millionen Euro. Den Angaben zufolge gingen allein 70 Prozent der Fälle auf Online-Betrug zurück.

"Daher ist es wichtig, dass Verbraucher digitalen Angeboten gegenüber skeptisch sind, Angaben überprüfen und sensible Daten nicht leichtfertig übermitteln - auch dann nicht, wenn vermeintliche Freunde darum bitten", erklärte Petra Kristandt, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Die Verbraucherzentrale berät regelmäßig Opfer von Online-Betrug und gibt Tipps zur Prävention.