Ermittlungen gegen festgenommenen Waffensammler dauern an

Hannover (dpa/lni) - Nach der Festnahme eines Waffensammlers in Hannover haben die Ermittler bisher keine Erkenntnisse über einen rechtsextremen Hintergrund des Mannes gewonnen. "Die Ermittlungen dauern an", sagte am Freitag die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker. Der 29-Jährige sitze weiter in Untersuchungshaft.

Der Mann war vor einer Woche wegen Verstößen gegen das Waffengesetz festgenommen worden. Er hatte sich nach Angaben der Polizei massiv gegen die Festnahme gewehrt, ein Beamter war dabei leicht verletzt worden. Gefunden wurden bei ihm mehr als 50 Waffen, etwa 100 000 Euro sowie Orden und Ehrenzeichen aus dem Dritten Reich. Daraufhin wurde ein Haftbefehl erlassen. Woher das Geld stamme, sei noch nicht klar, sagte Söfker.