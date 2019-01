Drei Automaten in der Region Hannover gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In der Region Hannover sind am Wochenende drei Automaten aufgesprengt worden - nur in einem Fall konnten die Täter mit der Beute flüchten. Sie hätten jeweils eine Sprengladung benutzt, um die Automaten zu knacken, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei einem Fahrkartenautomaten in Hannover konnten die Täter mit der Geldkassette flüchten. Bei einem Zigarettenautomaten in Sehnde und einem weiteren Fahrkartenautomaten in Hannover bekamen die Kriminellen das Geld nicht heraus. An einem der Fahrkartenautomaten entstand durch die Explosion ein Schaden von rund 30 000 Euro.