Dieb mit Leergut im Wert von 2500 Euro erwischt

Hannover (dpa/lni) - Ein Dieb ist in der Nacht zum Sonntag in Hannover mit gestohlenem Leergut im Wert von rund 2500 Euro erwischt worden. Ein Anwohner hatte verdächtige Geräusche auf einem Firmengelände gehört und den Notruf gewählt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Vor Ort erwischten die Beamten einen 21-Jährigen, der offenbar über den Zaun auf das Gelände eingedrungen war. Dort hatte er sich mehrere Säcke mit leeren Pfandflaschen zurechtgelegt. Wie er die riesige Masse an Flaschen abtransportieren wollte, fand die Polizei zunächst nicht heraus. Gegen den Täter wird ermittelt.