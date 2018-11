Polizei zerschlägt Ring mutmaßlicher Rauschgifthändler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Hanau einen Ring mutmaßlicher Rauschgifthändler zerschlagen. Insgesamt vier Männer wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilten. In den sieben durchsuchten Wohnungen fanden die Ermittler am Mittwoch und Donnerstag kiloweise Amphetamine, Marihuana und Kokain sowie 10 000 Euro Bargeld. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Fahnder waren den Männern seit Monaten auf den Fersen gewesen. Das Rauschgift hat den Angaben zufolge einen Schwarzmarktwert von rund 100 000 Euro.