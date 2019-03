Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Nach dem Angriff auf mehrere Passanten in Hanau im vergangenen Monat sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Der mutmaßliche Täter sitze bereits in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit. Der 29-Jährige soll am 22. und 23. Februar mehrere Passanten attackiert haben, dabei soll er auch eine ältere Fußgängerin in einen Blumenkübel gestoßen haben.