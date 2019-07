Mann soll 19-Jährigen bei Überfall mit Messer bedroht haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Drei Männer sollen in Hanau eine ebenfalls dreiköpfige Gruppe ausgeraubt und ihre Mobiltelefone sowie einen tragbaren Lautsprecher gestohlen haben. Einem 19 Jahre alten Opfer wurde dabei am frühen Samstagmorgen ein Messer an den Hals gehalten, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Die beiden Gruppen waren sich den Angaben zufolge auf dem Gelände einer Schule begegnet und hatten sich zunächst unterhalten. Dann soll einer der Männer den 19-Jährigen mit dem Messer bedroht haben. Zwei Verdächtige wurden laut Polizei noch in der Nacht gefasst, ein weiterer Mann war am Samstag noch flüchtig.