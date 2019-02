Junger Mann saust der Polizei davon und landet im Gefängnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Mit dem Auto und zu Fuß ist ein per Haftbefehl gesuchter Mann vor der Polizei geflüchtet. Gebracht hat es ihm nichts: Nach kurzer Verfolgung wurde der 22-Jährige in Hanau geschnappt und ins Gefängnis gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann brauste demzufolge am frühen Dienstagmorgen zunächst vor einer Autokontrolle davon. In einer Sackgasse sprang er dann aus seinem noch langsam rollenden Wagen und rannte weg. Einige Straßen weiter wurde der Flüchtige gefasst. Bei der Prüfung der Personalien stellte die Polizei fest, dass ein Haftbefehl bestand. Der 22-Jährige muss jetzt mit weiteren Verfahren rechnen, weil er ohne Führerschein in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Den 24 Jahren alten Beifahrer ließen die Beamten laufen.