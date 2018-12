Graffitis verursachen Millionenschäden: Hohe Dunkelziffer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau/Wiesbaden (dpa/lhe) - Graffitis sorgen in Hessen vielerorts für immer mehr Ärger. Die durch Wandmalereien verursachten Kosten steigen in einigen Städten und gehen landesweit in die Millionen. Die Polizei spricht von einem anhaltenden Phänomen mit schwer zu bändigenden Tätern. "Die Probleme mit der Graffiti-Szene sind seit Jahren nicht abzustellen", sagt beispielsweise die Leiterin des Sachgebiets "Sprayer" bei der Polizei in Hanau, Ursula Elmas (57). "Und wenn die Polizei nichts unternehmen würde, würde es wahrscheinlich ausufern."

Laut einer Langzeitstatistik werden pro Jahr etwa 5000 bis 6000 Fälle angezeigt. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben des hessischen Innenministeriums rund 4800 Fälle. "Aber die Dunkelziffer ist sehr hoch. Es wird bei weitem nicht alles angezeigt. Dabei ist das enorm wichtig. Oft sind Einzelpersonen oder einzelne Gruppe für sehr viele Graffitis verantwortlich", erklärte Elmas.

Auch die Städte sind massiv betroffen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In Wiesbaden ist das Problem "erheblich". Offenbach spricht von einem "großen und zunehmenden Problem". Für Hinweise zu Tätern sind dort sogar Belohnungen ausgesetzt, ebenso wie in Hanau. In Frankfurt und Kassel sind die Kosten zur Beseitigung 2017 gestiegen. Darmstadt spricht von einer "leichten Zunahme".