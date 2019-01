Erstochen und zerteilt: Anklage fordert lebenslange Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess um die Tötung und Zerteilung eines 47-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Die Angeklagte habe den Mann im Juni 2018 in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) "grausam und bestialisch" umgebracht, sagte der Vertreter der Anklage am Dienstag vor dem Landgericht Hanau. Die 35-Jährige soll ihren Lebensgefährten mit 31 Messerstichen getötet und danach seine Leiche in sechs Teile zersägt haben. Die Frau räumte vor Gericht die Tötung ein, berief sich aber auf Notwehr, weil ihr Partner sie angegriffen habe. Die Verteidigung sollte ebenfalls noch am Dienstag plädieren.