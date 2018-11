Diebin steigt aufs Pferd und reitet davon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wesel (dpa/lnw) - Eine junge Ladendiebin hat sich am Niederrhein in Westernmanier aufs Pferd geschwungen und aus dem Staub gemacht. Als die 22-Jährige nach Polizeiangaben vom Mittwoch ein Geschäft in Hamminkeln mit gestohlenen Kopfhörern verließ, schlug die Diebstahlsicherung an. Die junge Frau stieg aufs Pferd und ritt davon - verfolgt von Mitarbeiterinnen des Geschäfts. Als Polizisten die Frau zum Reitstall begleiten wollten, um die Personalien festzustellen, galoppierte die Frau übers Feld davon. Erst nach Ermittlungen fand die Polizei den Stall, in dem die Frau bekannt war.