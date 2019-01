62-Jähriger wird in Wohnung des Bruders gefunden: Festnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Torgelow (dpa/mv) - Ein 62 Jahre alter Mann ist in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) mit Verletzungen am Hals in einer Wohnung aufgefunden worden. Gegen den 57 Jahre alten Bruder wird wegen eines Gewaltdeliktes ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Die Verletzungen des 62-Jährige könnten von einem Messerstich herrühren. Der Mann kam in eine Klinik. Es könne sich nach den Angaben der Beamten um versuchten Mord oder versuchten Totschlag handeln. Die genauen Umstände des Vorfalls in der Nacht zum Mittwoch würden noch untersucht. Der 57-Jährige soll selbst den Notruf gewählt haben. Er wurde in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern darüber berichtet.