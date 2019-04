Polizist feuert Warnschüsse ab: Einbrecher geschnappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Bei der Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher in Hamm hat ein Polizist zwei Warnschüsse abgegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollten vermutlich drei Täter in der Nacht zum Dienstag in einen Discounter einsteigen. Als der Alarm losging, rückte die Polizei an und die Einbrecher flüchteten. Bei der Festnahme bedrohte einer der Männer einen Beamten mit einer Schusswaffe. Daraufhin feuerte der Polizist die Warnschüsse ab, wobei niemand verletzt wurde. Dennoch erlitten ein Beamter und einer der mutmaßlichen Täter bei der Festnahme so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus kamen. Der dritte Einbrecher blieb zunächst verschwunden.