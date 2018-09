Familienstreit eskaliert: Vater und Sohn verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem heftigen Familienstreit in Hamm sind ein 46-jähriger Vater und sein 22 Jahre alter Sohn verletzt worden. Der Streit eskalierte laut Angaben der Polizei, beide Männer erlitten dabei Schnittwunden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vater zeigte sich in der Unfallambulanz weiterhin aggressiv und wurde deshalb in Polizeigewahrsam genommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren beide alkoholisiert und hatten sich gegenseitig verletzt. Worum es bei dem Streit am Mittwochabend ging - und ob noch andere Familienmitglieder beteiligt waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.