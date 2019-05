Tödliche Messerattacke: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hameln (dpa/lni) - Nach einem tödlichen Streit zwischen zwei Männern in Hameln sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Das habe ein Richter am Amtsgericht Hameln angeordnet, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 59-Jähriger soll einen vier Jahre jüngeren Mann am späten Freitagnachmittag im Streit erstochen haben, der mutmaßliche Täter wurde wenig später festgenommen - ohne Widerstand und mit dem Messer in der Hand. Das Opfer solle am Montag obduziert werden. Unklar war zunächst, worum es bei dem Streit ging.

Ersten Informationen zufolge hatten sich die beiden Männer zusammen mit der Lebensgefährtin des Tatverdächtigen in der Wohnung des Paares aufgehalten. Ihre Streitigkeiten hätten die Männer - beide deutsche Staatsangehörige - nach einer Weile nach draußen verlegt. Die 53-jährige Frau sei in der Wohnung geblieben. Schließlich soll der 59-Jährige auf seinen Gegner eingestochen haben - dann flüchtete er.

Eine 48-Jährige, die an der gleichen Adresse wohnt, wählte den Notruf. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den 55-Jährigen wiederzubeleben. Sowohl der 59-Jährige als auch seine Lebensgefährtin sollen nach Erkenntnissen der Polizei angetrunken gewesen sein.