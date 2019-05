Tödliche Messerattacke auf 55-Jährigen in Hameln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hameln (dpa/lni) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Hameln ist ein 55-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der vier Jahre ältere mutmaßliche Täter wurde wenig später in Tatortnähe festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er habe das mutmaßliche Tatmesser noch in der Hand gehabt und keinen Widerstand geleistet. Worum es bei dem Streit am späten Freitagnachmittag im Ortsteil Rohrsen ging, sei noch unklar. Der 59-Jährige soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und das Opfer noch obduziert werden.

Ersten Informationen zufolge hatten sich die beiden Männer zunächst zusammen mit der Lebensgefährtin des Tatverdächtigen in der Wohnung des Paares aufgehalten. Dieses habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Die verbalen Streitigkeiten hätten die Männer - beide deutsche Staatsangehörige - dann nach draußen verlegt. Die 53-jährige Frau sei in der Wohnung geblieben und habe dann den Notruf gewählt. Rettungskräfte versuchten den Angaben zufolge vergeblich, den 55-Jährigen zu reanimieren.