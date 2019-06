Polizei durchsucht Wohnungen wegen Drogendelikten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hameln (dpa/lni) - Nach mehrmonatigen Ermittlungen wegen Drogendelikten hat die Polizei in der Innenstadt von Hameln vier Wohnungen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Hannover habe Durchsuchungsbeschlüsse für die Domizile der 25, 27, 31 und 35 Jahre alten Beschuldigten erwirkt, teilte die Polizei mit. Hintergrund sei ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mehr Informationen zu den Durchsuchungen am Donnerstagabend gab es zunächst nicht. "Details und Ergebnisse gibt es verständlicherweise erst nach Abschluss der Maßnahmen und Auswertungen, also Morgen", twitterte die Polizei.