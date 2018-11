Zwei Überfälle auf Hamburger Kioske: Ein Täter festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg sind am Wochenende zwei Kioske ausgeraubt worden, einer der Täter wurde festgenommen. Ein 16-Jähriger habe am Freitagmittag im Hamburger Stadtteil Horn den Kiosk maskiert betreten und den Verkäufer mit einer Schreckschusswaffe bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angestellte gab ihm das Bargeld aus der Kasse, der Räuber flüchtete damit. Ein Zeuge, der sich im Kiosk aufhielt, folgte dem Täter und beobachtete, wie er in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe ging. Die Polizei nahm den Jugendlichen dort wenig später vorläufig fest. Die Beamten stellten das Raubgut und die Schreckschusswaffe sicher.

Am Samstag bedrohte ein unbekannter Täter nach Angaben der Polizei einen Kioskangestellten im Stadtteil Barmbek mit einem Messer. Der Verkäufer übergab ihm 150 Euro aus der Kasse. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute. Eine erste Fahndung blieb erfolglos, die Polizei sucht nach Zeugen.