Zwei Männer überfallen Taxifahrer in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer fahndet die Polizei nach zwei Männern. Sie sollen am Freitagmorgen den 50-jährigen Taxifahrer in Hamburg-Wandsbek mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Am Taxenstand "Berliner Tor" habe der 50-Jährige die zwei Männer aufgenommen. Kurz darauf sollte er den Angaben zufolge in der Tilsiter Straße anhalten. Die Männer hätten ihn dort mit einem Messer bedroht und seine Geldbörse gefordert. Mit dieser seien sie dann in Richtung Stephanstraße geflüchtet. Die sofort alarmierte Polizei konnte die Täter zunächst nicht fassen.