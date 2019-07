Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Ottensen soll ein 13-jähriges Mädchen verfolgt und sexuell angegriffen worden sein. Nach Angaben der Polizei Hamburg vom Montag hatte der Täter das Mädchen am Samstagabend angehalten und versucht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Das Mädchen habe sich gewehrt. Daraufhin sei der Täter geflohen. Die Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat für Sexualdelikte.