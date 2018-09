Verdächtiger Gegenstand führt zu Großeinsatz der Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein verdächtiger Gegenstand im Wartehäuschen einer Bushaltestelle am Hamburger Bezirksamt Eimsbüttel hat zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Ein Zeuge habe dort am Sonntagabend gegen 20 Uhr zwei Reagenzgläser entdeckt, die mit einer grünen Flüssigkeit gefüllt, mit Drähten verbunden und einem Timer versehen gewesen seien, teilte die Polizei am Montag mit. Der Bereich sei daraufhin großräumig abgesperrt und der verdächtige Gegenstand von Entschärfern des Landeskriminalamts untersucht worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass keine Gefahr von ihm ausgegangen sei. Die Flüssigkeit werde nun im Labor untersucht.