Unbekannte verüben Farbanschlag auf Strafjustizgebäude

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte haben am Freitagabend einen Farbanschlag auf das Strafjustizgebäude in Hamburg verübt. Nach Angaben der Polizei von Samstag zündeten rund 20 bis 30 Personen außerdem Fahrzeugreifen auf der Straße vor dem Gebäude an. Anschließend warfen sie mit schwarzer und roter Farbe gefüllte Gläser gegen die Häuserfront. Danach konnten die Täter unerkannt flüchten.

Ob die Tat im Zusammenhang mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg steht, konnte die Polizei nicht sagen. Das Gericht hatte am Freitagabend in einem Eilantrag entschieden, dass Mitglieder der islamfeindlichen Pegida-Bewegung München rund um den 1. Mai nicht vor dem linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel demonstrieren dürfen.