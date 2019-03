Unbekannte schlagen Barfrau und fliehen mit Tageseinnahmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Mitarbeiterin einer Bar in Hamburg-Wandsbek ist in der Nacht zum Sonntag von Unbekannten überfallen worden. Die beiden Männer forderten die 23 Jahre alte Angestellte auf, die Tageseinnahmen herauszugeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Frau zögerte, sollen die beiden unmaskierten Männer Mitte 20 der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Danach flohen sie mit einem höheren dreistelligen Betrag. Die 23-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.