Unbekannte rauben Pizzaboten in Hamburg aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei maskierte Männer haben in Hamburg-Uhlenhorst einen Pizzalieferanten überfallen und ausgeraubt. Ein unbekannter Anrufer hatte am Samstagabend bei einem Lieferservice eine Bestellung aufgegeben, wie die Polizei mitteilte. An der angegebenen Adresse hätten die maskierten Männer den 26 Jahre alten Lieferanten abgepasst und überfallen. Mit einem gezückten Messer, so die Angaben der Polizei, sollen sie den Boten zur Herausgabe seines Bargelds gezwungen haben. Eine erste Fahndung nach den Räubern blieb erfolglos.